Агафья Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: (Золотова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Золотов Иван Иванович

Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: (Золотова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Золотов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Золотов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич

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