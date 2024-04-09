Агафья Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: (Золотова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: (Золотова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Золотов Иван Яковлевич