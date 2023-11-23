Анна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1787
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Стефан Иванов
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строкин Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1747
Сын: Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1751
Сын: (Строкин) Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
(Строкин) Андрей Григорьевич (1751 — ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда2 Григория Григорьевича. В семинарии не обучался. Дьячок села Норского Ярославско... Показать все
Рождение ребёнка
1756
Сын: Александр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Смерть
1787