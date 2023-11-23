Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Стефан Иванов

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строкин Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
1747

Сын: Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
1751

Сын: (Строкин) Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

(Строкин) Андрей Григорьевич (1751 — ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда2 Григория Григорьевича. В семинарии не обучался. Дьячок села Норского Ярославско... Показать все
Рождение ребёнка
1756

Сын: Александр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Смерть
1787

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