Анашин Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения12.07.1908
Дата смерти1984
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева (Анашина) Томара Васильевна
Мать ребёнка: Анашина (Проняхина) Софья Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хисамова (Анашина) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Анашина (Проняхина) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царева (Анашина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Анашина (Проняхина) Софья Михайловна
Смерть
1984