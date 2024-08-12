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Анашин Василий Кузьмич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.07.1908

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908

Отец: Анашин Кузьма Иванович

Мать: Анашина (Гурьева) Елена Димитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева (Анашина) Томара Васильевна

Мать ребёнка: Анашина (Проняхина) Софья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хисамова (Анашина) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Анашина (Проняхина) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царева (Анашина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Анашина (Проняхина) Софья Михайловна

Смерть
1984

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