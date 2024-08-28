Бухнер Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер Виталий

Место рождения

АССР Немцев Поволжья, Зельманский р-н (кантон), с. Деллер

Дата рождения

16.04.1932

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1932

Отец: Бухнер Адольф Иоганнесович

Мать: Бухнер (Ней(Най)) Аделаида (Адельгейдт Густофовна) (Адельгейдт Густофовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухнер Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер Антонина

Смерть
1986

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