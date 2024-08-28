Бухнер Виталий
Место рожденияАССР Немцев Поволжья, Зельманский р-н (кантон), с. Деллер
Дата рождения16.04.1932
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1932
Отец: Бухнер Адольф Иоганнесович
Мать: Бухнер (Ней(Най)) Аделаида (Адельгейдт Густофовна) (Адельгейдт Густофовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухнер Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухнер Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухнер Антонина
Смерть
1986