Васянькина Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васянькина Наталья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Васянькин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Васянькин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Васянькин Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Васянькин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Васянькин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Васянькин Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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