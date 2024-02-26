Васянькина Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Васянькин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Васянькин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Васянькин Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Васянькин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Васянькин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Васянькин Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно