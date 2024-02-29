Морозова (Зленкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Зленкова) Анастасия

Место рождения

Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
10.10.1936

Сын: Морозов Александр

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Юрий

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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