Морозова (Зленкова) Анастасия
Место рожденияРоссия
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1936
Сын: Морозов Александр
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Юрий
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Дмитрий
Смерть
Неизвестно