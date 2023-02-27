(Немченко) Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немченко Андрей
Отец ребёнка: Немченко Семён Степанович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Немченко Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Немченко Семён Степанович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Немченко Семён Степанович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Немченко Семён Степанович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Немченко Семён Степанович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Немченко Епифан Семёнович
Отец ребёнка: Немченко Семён Степанович
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно