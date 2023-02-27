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(Немченко) Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немченко Андрей

Отец ребёнка: Немченко Семён Степанович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Немченко Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Немченко Семён Степанович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Немченко Осип Семёнович

Отец ребёнка: Немченко Семён Степанович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Немченко Павел Семёнович

Отец ребёнка: Немченко Семён Степанович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Немченко Иван Семёнович

Отец ребёнка: Немченко Семён Степанович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Немченко Епифан Семёнович

Отец ребёнка: Немченко Семён Степанович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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