Киселёв Прокопий Петрович
Место рожденияЧкаловская обл., Секретарский р-н, Н.-Меритовский с/с, д. Павловк
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Чкаловская обл., Секретарский р-н, Н.-Меритовский с/с, д. Павловк
Рождение ребёнка
28.12.1928
Сын: Киселёв Виктор Прокопьевич
Мать ребёнка: Киселёва Наталья Павловна
Павловка, Оренбургская Область, Россия
Военная награда
Неизвестно
Киселев Прокопий Петрович Ст. сержант, __.__.1898Чкаловская обл., Секретарский р-н, Н.-Мертовск с/с, д. Павловка. Сводная картотека Перечень наград Медаль «За взятие Берлина» Медаль «За освобождение ... Показать все
Смерть
Неизвестно