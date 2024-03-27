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Киселёв Прокопий Петрович

Место рождения

Чкаловская обл., Секретарский р-н, Н.-Меритовский с/с, д. Павловк

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Чкаловская обл., Секретарский р-н, Н.-Меритовский с/с, д. Павловк
Рождение ребёнка
28.12.1928

Сын: Киселёв Виктор Прокопьевич

Мать ребёнка: Киселёва Наталья Павловна

Павловка, Оренбургская Область, Россия
Военная награда
Неизвестно
Киселев Прокопий Петрович Ст. сержант, __.__.1898Чкаловская обл., Секретарский р-н, Н.-Мертовск с/с, д. Павловка. Сводная картотека Перечень наград Медаль «За взятие Берлина» Медаль «За освобождение ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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