Голубев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1946
Дата смерти06.12.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1946
Отец: Голубев Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.12.2004