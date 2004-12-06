Голубев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1946

Дата смерти

06.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1946

Отец: Голубев Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.12.2004

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