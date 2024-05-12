Палун Максим Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1984
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1984
Отец: Палун Виктор Иванович
Мать: Палун Лидия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.09.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.2021
Дочь: Палун Вероника Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности