Прокопов Григорий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.2009
Дочь: Прокопова Вера Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.2013
Дочь: Прокопова Яна Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности