Прокопов Григорий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопов Григорий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.2009

Дочь: Прокопова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.2013

Дочь: Прокопова Яна Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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