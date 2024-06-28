Малютина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Евдоким Терентьевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Малютина) Агафья Евдокимовна

Отец ребёнка: Малютин Евдоким Терентьевич

Челнаво-Рождественское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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