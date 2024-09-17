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Скрылев Силантий Антонович

Место рождения

Пронозовка, Полтавська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Скрыль Антон

Мать: Скрыль Устиния

Пронозовка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрылева Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: Скрылева Мелания Силантьевна

Мать ребёнка: Скрылева Наталья Федоровна

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Скрылев Ефим Силантьевич

Мать ребёнка: Скрылева Наталья Федоровна

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Скрылева А Силантьевна

Мать ребёнка: Скрылева Наталья Федоровна

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Скрылева Евдокия Силантьевна

Мать ребёнка: Скрылева Наталья Федоровна

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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