Скрылев Силантий Антонович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Скрыль Антон
Мать: Скрыль Устиния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1900
Дочь: Скрылева Мелания Силантьевна
Мать ребёнка: Скрылева Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Скрылева Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Скрылева А Силантьевна
Мать ребёнка: Скрылева Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Скрылева Евдокия Силантьевна
Мать ребёнка: Скрылева Наталья Федоровна
Смерть
Неизвестно