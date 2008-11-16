Балалаев Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1914
Дата смерти16.11.2008
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1914
Отец: Балалаев Виктор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.11.2008