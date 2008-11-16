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Балалаев Евгений Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1914

Дата смерти

16.11.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЯГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1914

Отец: Балалаев Виктор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.2008

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