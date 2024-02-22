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Вдовенко Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1926

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1926

Отец: Вдовенко Андрей Филиппович

Мать: Вдовенко Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючкова (Вдовенко) Валя Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова (Вдовенко) Галя Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовенко Саша Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1988

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