Вдовенко Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1926
Дата смерти1988
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крючкова (Вдовенко) Валя Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснова (Вдовенко) Галя Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовенко Саша Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1988