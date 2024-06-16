Батухтина Матрона Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Батухтина Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухтин Климентий Дмитриев

Отец ребёнка: Батухтин Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухтин Гаврила Дмитриев

Отец ребёнка: Батухтин Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
22.10.1882 ст.

Сын: Батухтин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Батухтин Дмитрий Гаврилович

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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