Батухтина Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухтин Климентий Дмитриев
Отец ребёнка: Батухтин Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухтин Гаврила Дмитриев
Отец ребёнка: Батухтин Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
22.10.1882 ст.
Сын: Батухтин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Батухтин Дмитрий Гаврилович
При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно