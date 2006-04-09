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Ковалева Валентина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1949

Дата смерти

09.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1949

Отец: Антонов Никита Федорович

Мать: Антонова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
21.12.1973

Сын: Ковалев Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Ковалев Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
28.05.1981

Сын: Ковалев Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Ковалев Анатолий Яковлевич

Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.04.2006
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