Ковалева Валентина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1949
Дата смерти09.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1949
Рождение ребёнка
21.12.1973
Отец ребёнка: Ковалев Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.05.1981
Сын: Ковалев Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Ковалев Анатолий Яковлевич
Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.04.2006