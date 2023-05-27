Горькоева Агафья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорькоева Агафья Родионовна

Горькоева Агафья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Горькоев Иван Иванович

Отец ребёнка: Горькоев Иван Андреевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Горькоева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Горькоев Иван Андреевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Горькоева Марья Ивановна

Отец ребёнка: Горькоев Иван Андреевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горькоев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close