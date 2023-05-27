Горькоева Агафья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Горькоев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Горькоева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Горькоев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Горькоева Марья Ивановна
Отец ребёнка: Горькоев Иван Андреевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно