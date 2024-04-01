Кабирова (Мотыгулллина) Минжихан Мотыгулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабирова (Мотыгулллина) Минжихан Мотыгулловна

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1907

Дата смерти

10.11.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
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Место
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Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Рождение ребёнка
01.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Рождение ребёнка
26.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.11.1984
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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