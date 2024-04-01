Кабирова (Мотыгулллина) Минжихан Мотыгулловна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти10.11.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
15.05.1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
01.12.1939
Рождение ребёнка
26.10.1940
Рождение ребёнка
21.02.1943
Рождение ребёнка
18.12.1945
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
27.06.1950
Рождение ребёнка
11.06.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.11.1984