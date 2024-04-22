Бочкарев Иван (Иоанн) Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.09.1906 ст.
Родители: Быркинского села казак Николай Мартынов Бочкарев, его жена Анна Тимофеевна, православные. 26.09.1906 года крещение. Восприемники: казак Михаил Николаев Бочкарев, казачья девица Васса Николае... Показать все
Смерть
Неизвестно