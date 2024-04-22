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Бочкарев Иван (Иоанн) Николаевич

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

24.09.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
24.09.1906 ст.

Отец: Бочкарев Николай Мартынович

Мать: Бочкарева Анна Тимофеевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Родители: Быркинского села казак Николай Мартынов Бочкарев, его жена Анна Тимофеевна, православные. 26.09.1906 года крещение. Восприемники: казак Михаил Николаев Бочкарев, казачья девица Васса Николае... Показать все
Смерть
Неизвестно
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