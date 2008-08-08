Байбурин Фавзий
Место рожденияСело Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения04.02.1934
Дата смерти08.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1934
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
08.08.2008
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия