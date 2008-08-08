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Байбурин Фавзий

Место рождения

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

04.02.1934

Дата смерти

08.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1934

Отец: Байбурин Хаматзаир Хамматхажиевич

Мать: Байбурина Амина Садретдиновна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байбурина Зульфира Гарифовна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
08.08.2008
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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