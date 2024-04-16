Карлаш Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карлаш) Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Карлаш Леонид Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карлаш) Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Карлаш Леонид Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карлаш) Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Карлаш Леонид Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карлаш) Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Карлаш Леонид Илларионович