Карлаш Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлаш Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карлаш) Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Карлаш Леонид Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карлаш) Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Карлаш Леонид Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карлаш) Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Карлаш Леонид Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карлаш) Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Карлаш Леонид Илларионович

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