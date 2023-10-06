Егорова Анастасия Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горелов Назар
Мать: Горелова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Виктор Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Арсьентивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Елена Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр Арсьентивич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.?
Дочь: Матвеева Нина Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр Арсьентивич
Смерть
1979