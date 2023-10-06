Егорова Анастасия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Анастасия Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горелов Назар

Мать: Горелова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Виктор Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Арсьентивич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Елена Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр Арсьентивич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Александр Арсьентивич

Рождение ребёнка
23.11.?

Дочь: Матвеева Нина Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр Арсьентивич

Смерть
1979

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