Генералова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генералова Анна Алексеевна

Место рождения

Еремеево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.10.1879

Дата смерти

26.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1879

Отец: Фадеев Алексий Козьмич

Мать: Фадеева Любовь Ивановна

Еремеево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.12.1914

Дочь: Генералова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Генералов Иван

Вакулово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генералов Иван

Смерть
26.10.1966
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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