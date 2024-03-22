Генералова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1879
Дата смерти26.10.1966
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1879
Отец: Фадеев Алексий Козьмич
Мать: Фадеева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1914
Дочь: Генералова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Генералов Иван
Вакулово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Генералов Иван
Смерть
26.10.1966
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область