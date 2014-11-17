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Прокопьева Мария Федоровна
Прокопьева Мария Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
С 17.11.2014
Пол
Женский
Отец
Прокопьев Федор Васильевич
Мать
Алексеева Екатерина Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 17.11.2014
Отец:
Прокопьев Федор Васильевич
Мать:
Алексеева Екатерина Владимировна
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