Саблина Гюзель Фаезовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шакиров Фаез
Рождение ребёнка
09.07.1999
Сын: Саблин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Саблин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саблина Даниэла Владимировна
Отец ребёнка: Саблин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саблин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Саблин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саблин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Саблин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саблин Денис Владимирович
Отец ребёнка: Саблин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саблин Александр Владимирович