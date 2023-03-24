(Гераськина) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гераськина) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гераськин Василий Филиппович

Мать: Гераськина Ольга

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