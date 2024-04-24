Шаров Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1880 ст.
Кол-во лет жениха: 30 | Кол-во лет невесте: 19 | 23 января 1880 г., запись 6. Рядовой 1-ой статьи Архангельского батальона 3-ей роты Василий Михайлов Плахин, православного исповедания первым браком, 3... Показать все
Смерть
Неизвестно