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Шаров Василий Михайлович

Место рождения

Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
23.01.1880 ст.

Жена: Шарова (Тяпнина) Степанида Ивановна

Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 30 | Кол-во лет невесте: 19 | 23 января 1880 г., запись 6. Рядовой 1-ой статьи Архангельского батальона 3-ей роты Василий Михайлов Плахин, православного исповедания первым браком, 3... Показать все
Смерть
Неизвестно
Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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