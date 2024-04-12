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Блинков Петр Иванович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Осипов Иван Макарович

Мать: Осипова Васса

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.09.1846

Сын: Блинков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Блинкова Мария Никитична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Блинков Федор Петрович

Мать ребёнка: Блинкова Мария Никитична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Блинкова Мария Никитична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинкова Мария Никитична

Смерть
Неизвестно
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