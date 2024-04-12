Блинков Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Осипов Иван Макарович
Мать: Осипова Васса
Рождение ребёнка
23.09.1846
Мать ребёнка: Блинкова Мария Никитична
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Блинкова Мария Никитична
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Блинкова Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинкова Мария Никитична
Смерть
Неизвестно