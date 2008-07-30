Данилова Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2008

Отец: Данилов Александр Викторович

Мать: Борисова Наталья Юрьевна

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