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Есиков Сергей Андреевич
Есиков Сергей Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Пол
Мужской
Отец
Есиков Андрей Тимофеевич
Мать
Есикова (Клишина) Пелагея Яковлевна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Есиков Андрей Тимофеевич
Мать:
Есикова Пелагея Яковлевна
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