Пертуев Федор Егорович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Пертуев Егор Иванович
Мать: Пертуева Марья Михеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пертуева Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Пертуева Ирина Иудовна
Рождение ребёнка
19.02.1843
Мать ребёнка: Пертуева Ирина Иудовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пертуева Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Пертуева Ирина Иудовна
Рождение ребёнка
25.05.1847
Дочь: Пертуева Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Пертуева Ирина Иудовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пертуева Ирина Иудовна
Смерть
После 1897