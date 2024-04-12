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Пертуев Федор Егорович

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Пертуев Егор Иванович

Мать: Пертуева Марья Михеевна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пертуева Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Пертуева Ирина Иудовна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.02.1843

Сын: Пертуев Архип Федорович

Мать ребёнка: Пертуева Ирина Иудовна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пертуева Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Пертуева Ирина Иудовна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.05.1847

Дочь: Пертуева Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Пертуева Ирина Иудовна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пертуева Ирина Иудовна

Смерть
После 1897
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