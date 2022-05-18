Гремячих Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1971
Дочь: (Гремячих) Марина Валентиновна
Мать ребёнка: Гремячих (Малькова) Галина Александровна
Рождение ребёнка
03.04.1976
Сын: Гремячих Андрей Валентинович
Мать ребёнка: Гремячих (Малькова) Галина Александровна
Смерть
2000
Причина смерти: Несчастный случай