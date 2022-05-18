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Гремячих Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гремячих (Малькова) Галина Александровна

Рождение ребёнка
1971

Дочь: (Гремячих) Марина Валентиновна

Мать ребёнка: Гремячих (Малькова) Галина Александровна

Рождение ребёнка
03.04.1976

Сын: Гремячих Андрей Валентинович

Мать ребёнка: Гремячих (Малькова) Галина Александровна

Смерть
2000
Причина смерти: Несчастный случай

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