(Сироткина) Роза Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сироткина) Роза Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1960

Пол

Женский

Отец

После 1923 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1960

Отец: Сироткин Максим Семенович

Мать: Сироткина Мария

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