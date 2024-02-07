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(Сироткина) Роза Максимовна
(Сироткина) Роза Максимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.1960
Пол
Женский
Отец
Сироткин Максим Семенович
После 1923 г.р.
Мать
Сироткина (Мясова) Мария
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1960
Отец:
Сироткин Максим Семенович
Мать:
Сироткина Мария
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