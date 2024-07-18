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(Родичкина) Татьяна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1884

Муж: Касьянов Яков Савельевич

Рождение ребёнка
11.01.1887

Дочь: Касьянова Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Касьянов Яков Савельевич

Быковка, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Восприемники Села Тепловки крестьянин Дементий Семёнов Родичкин и деревни Быковка крестьянская девица Агафия Савельева Кассиянова
Смерть
Неизвестно

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