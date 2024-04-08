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Есаков Матвей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Есаков Андрей Иванович

Мать: Есакова Мавра Симоновна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Есаков Фёдор Матвеевич

Мать ребёнка: Есакова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Есакова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Есакова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Есакова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Аграфена Матвеевна

Мать ребёнка: Есакова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Есакова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Есаков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Есакова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Есаков Тимофей Матвеевич

Мать ребёнка: Есакова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Арина Матвеевна

Мать ребёнка: Есакова Прасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Прасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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