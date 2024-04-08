Есаков Матвей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Есаков Андрей Иванович
Мать: Есакова Мавра Симоновна
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Есакова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Есакова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Есакова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Есакова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Аграфена Матвеевна
Мать ребёнка: Есакова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Есакова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Есакова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Есакова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Арина Матвеевна
Мать ребёнка: Есакова Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Пелагея
Смерть
Неизвестно