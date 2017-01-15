Чекин Олег Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекин Олег Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.2017

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2017

Отец: Погорелов Пётр Викторович

Мать: Чекина Елена Владимировна

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