Обрубова Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрубова Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1917

Сын: Обрубов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Обрубов Тимофей

Рождение ребёнка
30.01.1918

Дочь: Шашкова (Обрубова) Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Обрубов Тимофей

Рождение ребёнка
30.03.1927

Сын: Обрубов Леонид Тимофеевич

Отец ребёнка: Обрубов Тимофей

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Обрубов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Обрубов Тимофей

Смерть
Неизвестно

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