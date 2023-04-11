Федорова Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Александра Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Николай Михайлович

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Николай Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2008

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