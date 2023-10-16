Усов Никита Николаев
Место рождения
Дата рождения13.10.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1914
Отец: Усов Николай Герасимов
Крещение
14.10.1914
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 2, дело №2114, стр. 79 Метрическая книга Куйтунской Пророко-Ильинской церкви (уч.уч. Алкин, Ключи, Сулкет, Андрюшино, п. Ахтинский, Лермонтовский, с.с. Или, Куйтун, Бар... Показать все
Смерть
Неизвестно