Удинцев Григорий Тарасович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти17.04.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Тобольской губернии, маровской волости
Рождение ребёнка
1902
Сын: Удинцев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
01.06.1903
Сын: Удинцев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Удинцева -- Наталья Феоктистовна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1906
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]