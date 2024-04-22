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Удинцев Григорий Тарасович

Место рождения

Мостовское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

17.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Мостовское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Тобольской губернии, маровской волости
Рождение ребёнка
1902

Сын: Удинцев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1903

Сын: Удинцев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Удинцева -- Наталья Феоктистовна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удинцева -- Наталья Феоктистовна

Смерть
17.04.1906
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
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