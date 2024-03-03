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(Бортникова) Анна Ивановна
(Бортникова) Анна Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бортников Иван Федорович
1886 г.р.
Мать
Федора
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Бортников Иван Федорович
Мать:
Федора
Смерть
Неизвестно
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