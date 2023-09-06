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(Бякова) Александра Семеновна

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

30.10.1889

Пол

Женский

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Бяков Семен Спиридонович

Мать: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Год рождения 1884 вычислен исходя из записи о смерти в 1889 в возрасте 5 лет в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
30.10.1889
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
В возрасте 5 лет запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 213 разворот 708 (эл 722)

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