(Бякова) Александра Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти30.10.1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Бяков Семен Спиридонович
Мать: не указана
Год рождения 1884 вычислен исходя из записи о смерти в 1889 в возрасте 5 лет в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
30.10.1889
В возрасте 5 лет запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 213 разворот 708 (эл 722)