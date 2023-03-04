Орлов Ларион Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Орлов Егор Власов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акилина Ларионовна
Мать ребёнка: Орлова Агафея Осипова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Орлова Агафея Осипова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Орлов Пантелей Ларионович
Мать ребёнка: Орлова Матрена Аникина
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафея Ларионовна
Мать ребёнка: Орлова Матрена Аникина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Агафея Осипова
Смерть
1804