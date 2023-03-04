Орлов Ларион Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Ларион Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Орлов Егор Власов

Мать: Орлова Параскева Филипова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акилина Ларионовна

Мать ребёнка: Орлова Агафея Осипова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Орлов Семён Ларионович

Мать ребёнка: Орлова Агафея Осипова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Орлов Пантелей Ларионович

Мать ребёнка: Орлова Матрена Аникина

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафея Ларионовна

Мать ребёнка: Орлова Матрена Аникина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Агафея Осипова

Смерть
1804
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