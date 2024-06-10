Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1901 ст.
Дата смерти15.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1901 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сопальков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сопальков Иван Спиридонович
Крещение
29.08.1901 ст.
https://familio.org/parishes/c43bb2fb-d4da-440e-94
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Сопалькова) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Сопальков Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Нефёдова (Сопалькова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Сопальков Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Сопальков Николай Иванович
Отец ребёнка: Сопальков Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Сопалькова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Сопальков Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
17.07.1936
Сын: Рождественский Юрий Иванович
Отец ребёнка: Сопальков Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сопальков Иван Спиридонович
Смерть
15.03.1959
Причина смерти: рак мозга