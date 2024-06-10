Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна

Место рождения

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.08.1901 ст.

Дата смерти

15.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1901 ст.

Отец: Рождественский Николай Иванович

Мать: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопальков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сопальков Иван Спиридонович

Крещение
29.08.1901 ст.
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
https://familio.org/parishes/c43bb2fb-d4da-440e-94
Бракосочетание
1918

Муж: Сопальков Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Сопалькова) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Сопальков Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Нефёдова (Сопалькова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Сопальков Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сопальков Николай Иванович

Отец ребёнка: Сопальков Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Сопалькова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Сопальков Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
17.07.1936

Сын: Рождественский Юрий Иванович

Отец ребёнка: Сопальков Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сопальков Иван Спиридонович

Смерть
15.03.1959
Причина смерти: рак мозга

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