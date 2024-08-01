Вологжанин Захар
Место рождения
Дата рождения18.03.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1857
Крещение
24.03.1857
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Елганской волости деревни Русских Тимшей крестьянин Стефан Никифоров Ветошкин
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Шмакова (Вологжанина) Анна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно