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Вологжанин Захар

Место рождения

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

18.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1857

Отец: Вологжанин Степан

Мать: Вологжанина (Преснецова) Евдокия

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Крещение
24.03.1857
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Елганской волости деревни Русских Тимшей крестьянин Стефан Никифоров Ветошкин
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Шмакова (Вологжанина) Анна

Мать ребёнка: не указана

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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