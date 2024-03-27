Залилов(Габдулзалилов) Багау (Багаветдин) Каримович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилов(Габдулзалилов) Багау (Багаветдин) Каримович

Место рождения

д.Татарская Каргала, Уфимский уезд, Оренбурская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Залилов (Габдулзалилов) Карим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залилов (Габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)

Мать ребёнка: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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