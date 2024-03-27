Залилов(Габдулзалилов) Багау (Багаветдин) Каримович
Место рожденияд.Татарская Каргала, Уфимский уезд, Оренбурская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Залилов (Габдулзалилов) Карим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залилов (Габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)
Мать ребёнка: не указана
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно