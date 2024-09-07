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Бугаев Георгий Матвеевич

Место рождения

г. Чебоксары

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугаева (Вейсенкоп) Ксения (Сина) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бугаева) Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Бугаева (Вейсенкоп) Ксения (Сина) Петровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бугаев Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Бугаева (Вейсенкоп) Ксения (Сина) Петровна

Смерть
Неизвестно

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