Бугаев Георгий Матвеевич
Место рожденияг. Чебоксары
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бугаева) Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Бугаева (Вейсенкоп) Ксения (Сина) Петровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бугаев Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Бугаева (Вейсенкоп) Ксения (Сина) Петровна
Смерть
Неизвестно