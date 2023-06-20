Ивлев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивлев Дмитрий Ермолаевич

Мать: Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ивлев Степан

Мать ребёнка: Ефимия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Ефимия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Ефимия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ефимия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Ефимия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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