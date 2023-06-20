Ивлев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивлев Дмитрий Ермолаевич
Мать: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Ивлев Степан
Мать ребёнка: Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Ефимия Андреевна
Смерть
Неизвестно