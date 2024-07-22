Белозеров Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Белозеров Степан Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Белозерова Анисья Степановна
Мать ребёнка: Белозерова Соломея Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Белозеров Семен Степанович
Мать ребёнка: Белозерова Соломея Никифоровна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Белозеров Леонтий Степанович
Мать ребёнка: Белозерова Соломея Никифоровна
Смерть
Неизвестно