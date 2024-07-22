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Белозеров Степан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Белозеров Степан Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова Соломея Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Белозерова Анисья Степановна

Мать ребёнка: Белозерова Соломея Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Белозеров Семен Степанович

Мать ребёнка: Белозерова Соломея Никифоровна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Белозеров Леонтий Степанович

Мать ребёнка: Белозерова Соломея Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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